وفاة رجل وزوجته اختناقاً بالغاز في السلمية

توفي رجل وزوجته في منزلهم بمدينة السلمية بريف حماة اليوم الثلاثاء 15/3/2022، ليتبين من خلال التحقيقات أن سبب الوفاة هو الاختناق بالغاز، بحسب ما ذكر موقع "أثر برس" المحلي .

وفي التفاصيل، "تم إبلاغ الجهات المختصة في مدينة سلمية بريف حماة الشرقي عن وجود جثتين لرجل وزوجته بمنزلهما، وحضر عناصر الأمن الجنائي إلى المكان، وبحسب التحقيقات يعود سبب الوفاة إلى اختناق جراء استنشاقهم للغاز" .

وكان قد عثر في وقت سابق من اليوم على جثتي شابين في منطقة الصناعة الجديدة على أطراف مدينة حماة وتم البدء بالتحقيق في الحادثة