أكثر من ٢٠ سرقة وجرائم تعاطي وحيازة الحشيش
ألقى الأمن الجنائي بالسلمية بريف حماة القبض على عدد من مرتكبي جرائم التعاطي وحيازة الحشيش المخدر والسرقة والسلب بالعنف.
وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن عناصر مركز الأمن الجنائي بالسلمية تمكنوا من إلقاء القبض على عدة أشخاص بجرائم التعاطي وحيازة الحشيش المخدر وبحقهم عدة إذاعات بحث وأحكام قضائية بجرائم السرقة والسلب بالعنف، كما تمكن عناصر المركز من كشف عدد من السرقات التي حصلت في الأيام السابقة منها سرقة منازل ومزارع، دراجات نارية، قص الأكبال الكهربائية من الشبكات العامة، سرقة المازوت من سيارات الشحن المتوقفة ليلاً، وتم إلقاء القبض على مرتكبيها ومصادرة مسدسين حربيين قاموا بسرقتها من السيارات المركونة في الشوارع العامة.
وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على أكثر من عشرين حادثة سرقة، وتم استرداد بعض المسروقات وتسليمها لأصحابها أصولاً واتخاذ الإجراءات اللازمة وتنظيم الضبوط بحق المقبوض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص.
المصدر : وزارة الداخلية
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