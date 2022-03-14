أكثر من ٢٠ سرقة وجرائم تعاطي وحيازة الحشيش

14-03-2022

أكثر من ٢٠ سرقة وجرائم تعاطي وحيازة الحشيش

ألقى الأمن الجنائي بالسلمية بريف حماة القبض على عدد من مرتكبي جرائم التعاطي وحيازة الحشيش المخدر والسرقة والسلب بالعنف.
وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن عناصر مركز الأمن الجنائي بالسلمية تمكنوا من إلقاء القبض على عدة أشخاص بجرائم التعاطي وحيازة الحشيش المخدر وبحقهم عدة إذاعات بحث وأحكام قضائية بجرائم السرقة والسلب بالعنف، كما تمكن عناصر المركز من كشف عدد من السرقات التي حصلت في الأيام السابقة منها سرقة منازل ومزارع، دراجات نارية، قص الأكبال الكهربائية من الشبكات العامة، سرقة المازوت من سيارات الشحن المتوقفة ليلاً، وتم إلقاء القبض على مرتكبيها ومصادرة مسدسين حربيين قاموا بسرقتها من السيارات المركونة في الشوارع العامة.
وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على أكثر من عشرين حادثة سرقة، وتم استرداد بعض المسروقات وتسليمها لأصحابها أصولاً واتخاذ الإجراءات اللازمة وتنظيم الضبوط بحق المقبوض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص.

المصدر : وزارة الداخلية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...