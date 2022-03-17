التحقيق مع مدير مصرف وعدد من العاملين وإحالتهم للقضاء

انتهى فرع الأمن الجنائي بطرطوس من تحقيقاته التي بدأها منذ عدة أيّام مع عدد من العاملين في فرع المصرف التجاري السوري رقم 2 بطرطوس وبعض المتعاملين معهم والخبراء وأحالهم موجوداً إلى القضاء المختص في عدلية طرطوس بتهم مختلفة.

وبحسب مصدر موثوق في قطاع المصارف أن بعض الاتهامات تتعلق برشاوى وأمور عقارية ومالية أخرى.

و ذكر مصدر موثوق آخر أن عدد أوراق الضبط المنظم بالقضية يزيد عن الخمسين صفحة وأن المتهمين يزيد عددهم عن العشرة بينهم مدير المصرف وخمسة خبراء وعدد من العاملين وأن النيابة العامة أحالت الضبط والمتهمين إلى قاضي التحقيق المالي في المحكمة حيث بدأ بدراسة الملف واستجواب المتهمين.

ومن المتوقع أن يتخذ غداً الخميس القرار اللازم بخصوص توقيفهم أو إخلاء سبيلهم مع استمرار التحقيق معهم وصولاً لاتهامهم وإحالتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة أو منع محاكمة أحدهم أو بعضهم لعدم ثبوت الأدلة وفق الأصول القانونية المتبعة في هذا المجال.

الوطن أون لاين