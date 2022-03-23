السورية للتجارة تطرح بطاطا نوع أول في صالاتها بسعر 2000 ليرة

بدأت المؤسسة السورية للتجارة بطرح مادة البطاطا نوع أول في صالاتها بسعر 2000 ليرة للكيلو الواحد.

مدير المؤسسة زياد هزاع أوضح أن طرح البطاطا في صالات السورية للتجارة يأتي في إطار تدخلها الإيجابي في السوق لافتاً إلى أنها تحضر حالياً لطرح عدد من المواد بأسعار مناسبة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وكان هزاع ذكر في الـ 16 من آذار الجاري أن 5 آلاف طن من مادة بطاطا الطعام وصلت من مصر إلى مرفأ طرطوس لتبدأ الإجراءات الجمركية وفحص الحمولة والتأكد من سلامتها ثم تفريغها من البواخر وشحنها إلى جميع فروع المؤسسة في المحافظات.