لابيد: إسرائيل ستستضيف قمة إقليمية تاريخية الأسبوع المقبل

26-03-2022

لابيد: إسرائيل ستستضيف قمة إقليمية تاريخية الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن إسرائيل ستستضيف مؤتمراً إقليمياً «تاريخياً» تشارك فيه خمس دول الأسبوع المقبل.

وأضاف في بيان، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب، سيصلون إلى إسرائيل للمشاركة في اجتماعات يومَي الأحد والاثنين.

واجتمع قادة مصر وإسرائيل والإمارات في منتجع شرم الشيخ المطلّ على البحر الأحمر، يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات حول التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا والنفوذ الإيراني، في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين بشأن التزام واشنطن الأمني ​​في المنطقة.
 

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