الأردن ينتظر الموافقة الأمريكية لبدء نقل الكهرباء عبر سورية إلى لبنان

قال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، إن الأردن ينتظر البنك الدولي لاستكمال عمليات التمويل مع لبنان، وكذلك الحصول على الموافقة النهائية من واشنطن استعدادا لبدء نقل الكهرباء إلى لبنان.

ويسعى الأردن للحصول على الموافقة الأمريكية لبدء تصدير الكهرباء المنتجة محليًا إلى لبنان عبر سورية، بموجب اتفاق بين الدول الثلاث جرى توقيعه في مطلع العام الحالي.

وخلال عام 2021، أجرت واشنطن مفاوضات على اتفاق لضخ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر خط أنابيب خط الغاز العربي، الذي يمر في الأراضي الأردنية والسورية، بحسب تقرير لموقع “ميدل إيست آي” الاثنين 21 من آذار.

وذكر التقرير أن كلًا من صفقة تصدير الكهرباء من الأردن وخط الغاز العربي، واجهت عقبات عدة في الأشهر الأخيرة، إذ انتقد المشرّعون الجمهوريون البارزون في لجان العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ المقترحات، بحجة أنها ستدعم الحكومة السورية مادياً.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، جواد العناني، لـ”ميدل إيست آي”، إن من المهم أن توافق واشنطن على الصفقة، مشيرا إلى أن الحرب مستعرة داخل سورية على مدار السنوات العشر الماضية، والأردن أكثر .

وبحسب العناني “مهما كان النفوذ الذي تملكه الولايات المتحدة، فإنها على الأرجح ترغب في استخدامه لإخراج روسيا من سورية. الأردن يجب أن يمتثل، والمجتمع الدولي لا يفعل شيئًا، ولا أحد يقدم الحلول”.

وتساءل المسؤول الأردني السابق، “هل هذا يدفع الأردن لبدء التفكير بشكل فردي؟”، واستطرد مجيبًا عن سؤاله “بالتأكيد لا، لن يتخذ الأردن خطوة دون التشاور مع حلفائه، وخاصة الولايات المتحدة”.

كما نقل الموقع عن المحلل السياسي الأردني عامر السبايلة قوله، إن عمان “بحاجة إلى تنويع مصادر دخلها والاستفادة من موقعها الجغرافي”.

وأكد السبايلة أن صفقة تصدير الكهرباء إلى لبنان عبر سورية لن تمضي قدما دون مباركة أمريكية وأوروبية. “إنها بحاجة إلى مظلة سياسية للبقاء، والعديد من العناصر السياسية ما زالت مفقودة”.

وفي 14 من شباط الماضي، قال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، إن بلاده ستبدأ بتصدير الكهرباء إلى لبنان في آذار، بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي.

وكان وزراء الطاقة في لبنان والأردن وسورية وقعوا، في 26 من كانون الثاني الماضي، اتفاقيتين لتزويد لبنان بالكهرباء، في مبنى وزارة الطاقة ببيروت.

وتخصص الاتفاقية الأولى لشراء الكهرباء بين الأردن ولبنان، والاتفاقية الثانية لعبور الكهرباء بين الدول الثلاث.

وصرّح الخرابشة في وقت سابق، أن الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، و250 ميغاواط خلال بقية الأوقات.

بينما ستحصل سورية من خلال هذه الاتفاقية على نسبة 8% من كمية الكهرباء التي سيوردها الأردن إلى لبنان.