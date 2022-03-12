حجم التبادل التجاري بين لبنان وسوريا

تأتي سوريا في المرتبة الرابعة على لائحة أهم أسواق الصادرات اللبنانية بعد الإمارات والسعودية، وخصوصاً الصادرات الزراعية بحصّة 14% من مجموع قيمتها.



وفق إحصاءات الجمارك، فإنه في عام 2020، بلغ حجم التبادل التجاري الخاص بين لبنان وسوريا 101 مليون دولار لجهة استيراد لبنان، و107 مليون دولار لجهة صادراته.

ومن أبرز ما استوردته سوريا، هو البلاستيك ومصنوعاته بقيمة 22.4 مليون دولار، والموز الطازج بقيمة 18.7 مليون دولار والأرز بقيمة 11.7 مليون دولار.



أما لبنان فقد استورد من سوريا بما قيمته 9 مليون دولار من المواد التنظيفة، والألبسة والأحذية بقيمة تفوق 13 مليون دولار.