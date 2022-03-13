13-03-2022
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ18
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يواصل الجيش الروسي تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية والتقدم بالتدريج إلى عمق أراضي أوكرانيا وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.
ميدانيا
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