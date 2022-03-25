بايدن يدعو إلى استبعاد روسيا عن مجموعة العشرين

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة له في مقرّ حلف شمال الأطلسي، "الناتو"، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى استبعاد روسيا عن مجموعة العشرين، وتوجيه الدعوة إلى أوكرانيا لحضور القمة المقبلة للمجموعة بدلاً من روسيا.

وقال بايدن، رداً على سؤال عن موقفه بشأن استبعاد روسيا عن "مجموعة العشرين": "جوابي هو نعم"، مضيفاً أنّ هذا الأمر يجب أن يقرره جميع أعضاء المجموعة.

وبشأن العقوبات، التي فرضتها الدول الغربية ضدّ روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، قال بايدن إنّ "العقوبات لا تردع أبداً، لكن استمراريتها وزيادة الآلام قد تغيّران نهج بوتين".

وتابع بايدن إنّ "الولايات المتحدة ستردّ إذا استخدم الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا".

وأشار بايدن إلى أن "حلف الناتو موحد اليوم أكثر من أي وقت، وليس منقسماً كما ظن بوتين عندما بدأ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، قائلاً: "لقد حصل بوتين تماماً على عكس ما كان يريده حين اجتاح أوكرانيا".

وبشأن الصين، أفاد بايدن: "أجريت نقاشاً صريحاً مع الرئيس الصيني قبل أيام، وأوضحت له أنّ عليه إدراك تبعات مساعدته روسيا"، متابعاً: "أعتقد أنّ الصين تدرك أن مستقبلها الاقتصادي مرتبط بالغرب أكثر من ارتباطه بروسيا".

يُذكَر أن جو بايدن وصل إلى بروكسل للمشاركة في قمتي "مجموعة السبع" الكبرى وحلف الناتو، بحيث تناقشان الأزمة بشأن أوكرانيا وتعامل الدول الغربية معها.