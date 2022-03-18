بايدن يبحث اليوم هاتفيا مع نظيره الصيني الأزمة الأوكرانية

18-03-2022

بايدن يبحث اليوم هاتفيا مع نظيره الصيني الأزمة الأوكرانية

يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ هاتفيا، اليوم الجمعة، الأزمة الأوكرانية، في محاولة لثني الصين عن موقفها تجاه روسيا وضرورة وقف العملية العسكرية الروسية.

وأعلن البيت الأبيض أن المحادثة الهاتفية المقررة بين الرئيسين ستكون في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، وهي الأولى بينهما منذ قمة عبر الفيديو في نوفمبر، وستشكل فرصة للتعبير عن خلافات بلديهما، في وقت تقود الولايات المتحدة حملة ضغط غير مسبوقة على روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إنها "فرصة للرئيس بايدن لتقييم موقف الرئيس شي". 

وستتم أيضا مناقشة الخلافات التجارية وسلاسل التوريد الدولية المتعثرة، وفقا لبساكي، لكن من المتوقع أن يكون التركيز الكبير على المحاولة الغربية لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب، نوفوستي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...