أين يوجد احتياطي الذهب الروسي؟

أعلن البنك المركزي الروسي صباح اليوم أن كل احتياطيات الذهب الروسية موجودة بخزائن داخل روسيا.

كما أضاف البنك المركزي أنه لا يقوم بتصدير الذهب من البلاد، وهو موجود في خزائن تابعة للجهات الرقابية على الأراضي الروسية.

من جانبها قالت الجهات الرقابية في بيان لها أن "كل احتياطي روسيا من الذهب ومن العملات الأجنبية موجود في خزائن البنك المركزي الروسي على الأراضي الروسية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت يوم أمس، الخميس 24 آذار، أن العقوبات الأمريكية الحالية ضد روسيا تسري على أي تعاملات بالذهب تتعلق بالبنك المركزي الروسي.

وبحسب البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الروسية من الذهب قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 0.14%، وبلغت في كانون الأول الماضي مستوى 74 مليون أوقية، أي ما يعادل 2301.657 طن.

إلى ذلك تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، بالتصدي لروسيا في حال أقدمت على استخدام السلاح الكيميائي، وسط مخاوف دولية متزايدة من انزلاق الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه أبلغ نظيره الصيني، شي جين بينغ، بتحمل تبعات أي دعم تقدمه بكين لروسيا التي أطلقت عمليات عسكرية بأوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط الماضي.

وذكر بايدن أنه يعتقد أنه يجب استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، قائلاً إن الموضوع طُرح خلال اجتماعاته مع قادة العالم في بروكسل.