ألمانيا: العقوبات اضرتنا اكثر من روسيا نفسها

اقر مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، بان العقوبات على روسيا ستعود بالضرر على الاتحاد الاوربي اكثر من الضرر على روسيا نفسها، على صعيد متصل ناقس المستشار الالماني مع نظيره الروسي الوضع في اوكرانيا



وأشار شولتس إلى أن “وقف واردات النفط الروسي لا يمكن تنفيذه بين عشية وضحاها”، محذرا من أن “ألمانيا مهددة بالركود إذا اتخذت خطوات متسرعة”.



وتابع: “لا ينبغي للعقوبات أن تلحق الضرر بالاتحاد الأوروبي أكثر من القيادة الروسية..بالمناسبة، سيتم تشديد العقوبات المفروضة على روسيا يوميا، لكن العديد من آثارها لن تظهر إلا بعد أسابيع”.

عن دعم حكومته لأوكرانيا،أكد ضرورة تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا، ولفت إلى أن وقف واردات النفط الروسي لا يمكن تنفيذه بين عشية وضحاها.

وقال المستشار أولاف شولتس: “يمكن لأوكرانيا الاعتماد على مساعدتنا”، فيما رفض فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، معتبرا أنه “يجب تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا”، حيث أوضح قائلا: “الناتو لن يصبح طرفا في الحرب.. نحن وحلفاؤنا متفقون على ذلك”.



شولتس يهاتف بوتين

إ

الى ذلك أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس المفاوضات المتواصلة بين موسكو وكييف لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان مقتضب نشرته اليوم الأربعاء أن الزعيمين ناقشا خلال المكالمة مستجدات الوضع في أوكرانيا “مع التركيز على القضايا المتعلقة بالمفاوضات المتواصلة بين الممثلين عن روسيا وأوكرانيا”.

وتابع البيان: “طرح فلاديمير بوتين عددا من الاعتبارات في سياق مواقف روسيا المبدئية في هذه المفاوضات”.

وتأتي هذه المكالمة بعد يوم من اتصال آخر تلقاه بوتين من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث ناقشا أيضا مستجدات الوضع في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وأجرى بوتين في الأسابيع الأخيرة سلسلة اتصالات هاتفية مع ماكرون وشولتس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

