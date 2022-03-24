ما علاقة قائد حصار ماريوبول بسوريا؟

قالت مواقع أوكرانية، إن قائد حملة الحصار على مدينة ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا، هو الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، الذي قاد العمليات العسكرية في سوريا.

وكان الجنرال الروسي، الذي يعمل مديرا للمركز الوطني الروسي، لإدارة الدفاع، طلب من القوات الأوكرانية بماريوبول قبل أيام، إلقاء أسلحتهم مقابل ضمان خروجهم بأمان.

وقال إن “كل من يلقي سلاحه، سيتم تأمين مخرج آمن له، خارج ماريوبول”.



أسلحة سوفيتية

وفي السياق ذاته، نقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة ترسل بعض أسلحة الدفاع الجوي السوفيتية، التي حصلت عليها سرا قبل عقود، لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني في صد الهجمات الجوية والصاروخية الروسية.



وأشار المسؤولون إلى أن هذه الأسلحة مألوفة للجيش الأوكراني، الذي ورث العديد منها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

ورفض البنتاغون التعليق على هذه الأخبار. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن الأربعاء، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وذكر المسؤولون أن هذه الأسلحة، التي تشمل منظومة “SA-8″، عمرها عقود، وحصلت عليها الولايات المتحدة حتى تتمكن من فحص التكنولوجيا التي يستخدمها الجيش الروسي.



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه في عام 1994 شوهدت طائرة نقل سوفيتية الصنع في مطار هانتسفيل بولاية ألاباما، كانت تحمل منظومة الدفاع الجوي “S-300” حصلت عليها واشنطن من بيلاروسيا، وفقًا لمسؤول سابق مشارك في المهمة.

ومنظومة “S-300” أو كما يسميها الناتو “SA-10” هي نظام دفاع جوي متقدم طويل المدى، وهي على عكس “SA-8” التي تعد نظام دفاع جوي تكتيكي قصير المدى مصمم للتحرك مع القوات البرية وتوفير غطاء لها من الطائرات والمروحيات.

وأكد مسؤول أمريكي أن منظومة إس -300، التي تم الحصول عليها من بيلاروسيا سابقا، ليست من بين الأسلحة التي سيتم إرسالها لأوكرانيا.

قانون أمريكي

ويسمح مشروع قانون الإنفاق الحكومي السنوي الذي أقره الكونغرس مؤخرا ووقعه الرئيس بايدن للإدارة الأمريكية، بنقل الطائرات والذخيرة والمركبات وغيرها من المعدات الموجودة في الخارج بالفعل إلى الجيش الأوكراني وإلى شركاء حلف شمال الأطلسي.

وقال مساعدو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية آيو، جوني إرنست، إن هذا القانون يتضمن أنظمة الدفاع الجوي التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وتمتلك أوكرانيا بالفعل بعض أنظمة الدفاع الجوي الروسية، بما في ذلك S-300. ومع ذلك، فهي بحاجة إلى المزيد من هذه الأنظمة التي يمكن أن تساعدها في صد الهجمات الصاروخية والطائرات الروسية.