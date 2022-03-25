واشنطن تناقش الإمدادات العسكرية لأوكرانيا

ناقش وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف هاتفياً إمداد كييف بالمعدات العسكرية.

وبحسب بيان للبنتاغون، امس الخميس، بحث الوزير أوستن في استمرار تقديم المساعدة الدفاعية الفتاكة، بما في ذلك مليار دولار من المساعدة الأمنية التي أعلنها الرئيس بايدن مؤخراً، مشيراً إلى أن تلك المساعدات في طريقها إلى المنطقة.

وشدّد أوستن على عزم بلاده المستمر دعمَ الجيش الأوكراني.

وفي السياق نفسه، رفضت وزارة الدفاع الأميركية تقديم أي تفاصيل عن خططها لتزويد قوات كييف في أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الإدارة العسكرية الأميركية تشارك في أي تفاصيل تتعلق بنيات تزويد كييف بصواريخ مضادة للسفن، قال متحدث باسم البنتاغون: "في هذا الوقت، ليس لدينا ما نضيفه".

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن واشنطن بدأت "التشاور مع الحلفاء بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن".



وأعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية الأميركية أقرت البيع المحتمل لأنظمة راجمات الصواريخ المتعددة "أم 270"، ومعدات ذات صلة بتكلفة تقدر بـ176 مليون دولار، للبحرين.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون إن المتعاقد الرئيس في الصفقة سيكون شركة لوكهيد مارتين.

وفي سياق آخر، كشف وزير الدفاع الأميركي أنه اتفق مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني على ضرورة الرد على إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً.