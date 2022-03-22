هل تنقل تركيا منظومة إس 400 الروسية إلى أوكرانيا؟

بشكل غير رسمي، طلبت أمريكا من تركيا إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، والحديث دار عن الأنظمة الروسية المتطورة إس 300 وإس 400، وذلك لمساعدة كييف في مواجهة سلاح الجو الروسي.

وبحسب وسائل إعلام أمريكي فإن الخطوة التركية ستكون مقابل أن تقوم واشنطن بإعادة #تركيا إلى برنامج طائرات “إف 35”، وإنهاء الخلافات «المتفاقمة» بين البلدين، وأيضاً تزويدها بمنظومة الباتريوت الأمريكية المتطورة.

الاقتراح نوقش خلال زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكية لتركيا خلال الشهر الماضي.

وسائل إعلام تركية وصفت العرض الأمريكي بـ«الساذج»، ومحاولة متواصلة لـ«توريط» أنقرة في صراع عسكري مع روسيا.

تركيا اشترت منظومة إس 400 من روسيا العام الماضي، بعد رفض أمريكا منحها منظومة باتريوت المتطورة، ما تسبب بواحدة من أكبر الأزمات السياسية بين أنقرة وواشنطن

أيضاً تركيا لا تريد تكرار سيناريو مسيّرات «بيرقدار»، التي زوّدتها للجيش الأوكراني واستخدمتها كييف بكثافة مؤخراً، الأمر الذي عرّض تركيا لانتقادات حادّة من روسيا، لكن أنقرة اعتبرت أنها «طائرات أوكرانية اشترتها كييف من شركة تركية».

ولم تعلق السلطات التركية على أي اقتراح أميركي يتعلق بنقل الأنظمة المتطورة إلى أوكرانيا، والتي كانت نقطة خلاف منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وكالات

