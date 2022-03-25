إردوغان: بينيت قد يزور تركيا قريباً... والغاز أساسي لإصلاح العلاقات مع إسرائيل

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم، أن التعاون في مجال الغاز الطبيعي من بين أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها تركيا وإسرائيل في محاولة إصلاح العلاقات، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، «قد يزور تركيا قريباً». في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) عن مصدر إسرائيلي لم تسمّه، قوله إن «زيارة بينت الى تركيا ليست مخططة في الوقت الحالي».

وأتت تصريحات إردوغان اليوم، أمام الصحافيين بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل؛ حيث قال «قد يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت (لتركيا) أيضاً، وقد تكون هناك فرصة لبدء حقبة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية». وأشار إلى أن «الغاز الطبيعي من أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها (أنقرة وتل ابيب) معاً من أجل العلاقات الثنائية».

ونقلت وكالة «رويترز» عنه، أن «تفاصيل التعاون ستناقَش في وقت لاحق خلال زيارة وزيرَي الخارجية والطاقة التركيَّين لإسرائيل».