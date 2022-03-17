تركيا تطلب من ناشط إخواني مغادرة أراضيها

طلبت السلطات التركية من ياسر العمدة، أحد عناصرجماعة الإخوان المسلمين، مغادرة أراضيها، بعد بثه فيديوهات منتقدة لمصر والنظام السياسي فيها.



وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو، يظهر فيه العمدة على متن طائرة أثناء مغادرته إسطنبول، مؤكدا أنه غادر تركيا متجها لدولة أخرى.

وألمح إلى أن ذلك تم بإيعاز من السلطات التركية التي كانت قد حذرته مؤخراً ولعدة مرات من عدم بث فيديوهات مسيئة لمصر، لكنه تجاهل تلك التعليمات وواصل بثها.

ياسر العمدة اسمه بالكامل ياسر عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ، كان يعمل موظفاً إدارياً بميناء دمياط قبل هروبه وفراره لتركيا.

أدرجته محكمة جنايات القاهرة، ضمن 187 متهماً على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وكان صاحب دعوات ما عرف بثورة الغلابة واللهم ثورة وحركة 11-11.

وفي كانون الأول من العام 2017 أعلنت وزارة الداخلية المصرية تورط ياسر العمدة بالتحريض على إسقاط النظام.

وقام العمدة ببث فيديو عبر شبكة الإنترنت يحث المواطنين على التظاهر وارتكاب أعمال العـ.نف ضد مؤسسات الدولة في إطار ما أسمته الجماعة بـ "القنبلة المبروكة".