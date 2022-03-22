نيبينزيا: لا يمكن تجريد روسيا من العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي

استبعد فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إمكانية فقدان بلاده العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وفي تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية قال نيبينزيا ردا على سؤال عما إذا كان ممكنا "تجريد" روسيا من مقعدها كعضو دائم في مجلس الأمن: "كلا.. هذا أمر مستحيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير صرح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأنه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا لاحقا إن كييف ستطلق إجراءات "التحليل القانوني" لمؤسسة العضوية الدائمة.

من جهته أشار سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، سابقا إلى أن المبادرة الأوكرانية هذه لا فرصة لها للتحقق، لأن إضفاء تغييرات على ميثاق الأمم المتحدة يتطلب أن تدعمها وتوافق عليها ثلثا الدول الأعضاء، بما في ذلك جميع الأعضاء الدائمين الخمسة لمجلس الأمن (روسيا، الولايات المتحدة، الصين، بريطانيا، فرنسا). وأعرب فيرشينين عن قناعة الوزارة الروسية بأن مثل هذا القرار "لن يمر".

ويتكون مجلس الأمن من 15 دولة، هي 5 دول دائمة العضوية و10 دول يتم انتخابها كأعضاء غير دائمين في المجلس لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"