بوتين: روسيا ستفي بجميع التزاماتها الاقتصادية تجاه الدول الشريكة الأجنبية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الدول المجاورة لعدم تصعيد العلاقات أو إسائتها مع روسيا، وأشار إلى أن بلاده ترد فقط على الإجراءات السلبية للدول الأخرى بحقها.

وشدد الرئيس الروسي، على أن "روسيا ستواصل عملية التطوير وستعمل على تعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء البلاد، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها".

وقال بوتين: "لقد أظهرنا ذلك بشكل متكرر ومستعدون لإظهار ذلك مرة أخرى، إذا كان هناك من لا يريد أن يتعاون معنا ويقرر أن يضر بنفسه فإن ذلك سيضرنا بالطبع، ولكن بأي طريقة؟ سيتعين علينا تعديل بعض المشاريع واكتساب كفاءات إضافية وتنفيذ المشاريع كما فعلنا في مشاريع أخرى".

وحث بوتين الدول المجاورة إلى عدم تصعيد العلاقات مع روسيا، مشيراً إلى أن روسيا ترد فقط على الخطوات السلبية التي تتخذ ضدها.

كما أكد الرئيس الروسي أن روسيا ستفي بجميع التزاماتها الاقتصادية تجاه الدول الشريكة الأجنبية.

وعن خروج عدد من الشركات الأجنبية من روسيا، أكد بوتين أن رفض الشركاء الأجانب للمشاريع المشتركة مع روسيا يسبب بعض الضرر، لكن الأهداف التي تم وضعها سيتم بلوغها.

كذلك أصدر بوتين تعليمات للحكومة الروسية لتعزيز تنمية مشروعات بيلاروسيا في بحر البلطيق، في إشارة إلى مشروع بناء ميناء لتصدير المنتجات البيلاروسية.

وأطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا لحماية دونباس في 24 شباط/فبراير الفائت، والتي جاءت بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لموسكو، وعقب ذلك فرضت دول غربية عقوبات على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك على البنك المركزي الروسي.