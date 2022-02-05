الرئيس الصيني يفتتح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ منافسات الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة بكين بعرض احتوى على مؤثرات بصرية مذهلة في الاستاد الوطني.

وتضمن حفل الافتتاح الذي حضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب عدد من رؤساء ومسؤولي دول العالم 15 فقرة فنية ورياضية بما في ذلك موكب الرياضيين وإضاءة الشعلة الأولمبية إضافة إلى عرض تمهيدي لرقصة المربعات قدمه راقصون تتراوح أعمارهم بين 5 و70 عاماً والذي يشير إلى تزامن الافتتاح مع بداية فصل الربيع في الصين.

وبعد العرض التقليدي للوفود المشاركة التي بلغ عددها 91 وفداً أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ عن أمله في أن تنهي الروح الأولمبية الخلافات العديدة التي نشبت قبل انطلاق العرس الرياضي.

وقال باخ “بروح السلام الأولمبية أناشد جميع السلطات السياسية حول العالم أن تعطي فرصة للسلام من خلال الالتزام بالهدنة الأولمبية”.

وتابع باخ “في عالمنا الهش الذي تزداد فيه الصراعات والانقسامات وانعدام الثقة نظهر للعالم أنه من الممكن أن نكون متنافسين بينما في نفس الوقت نعيش في سلام واحترام معاً”.

وتوجه باخ للرياضيين قائلاً “خلال الأسبوعين المقبلين ستتنافسون على أعظم المكافآت بينما تعيشون معاً في سلام تحت سقف أولمبي واحد لن يكون هناك أي تمييز من أي نوع”.

وباتت بكين أول مدينة في العالم تنظم دورتي ألعاب أولمبية صيفية 2008 وشتوية 2022.

وتستمر دورة الألعاب الشتوية حتى 20 شباط الجاري وتشهد مشاركة 2900 رياضي من 91 دولة سيتنافسون على 109 ميداليات ذهبية.

ويبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109 مسابقات وهو رقم قياسي بعدما تمت إضافة 7 مسابقات جديدة عن الألعاب الشتوية لعام 2018.