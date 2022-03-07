التبادل التجاري بين موسكو وبكين يرتفع

07-03-2022

التبادل التجاري بين موسكو وبكين يرتفع

كشفت إدارة الجمارك الصينية، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا و الصين خلال أول شهرين من عام 2022 بنسبة 38.5%.

ووفقاً لبيانات صادرة عن إدارة الجمارك الصينية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهرين الماضيين بنسبة 38.5%، ليبلغ 26.431 مليار دولار.

وأوضحت بيانات الجمارك الصينية أنّ حجم الصادرات الصينية إلى روسيا ارتفع خلال الفترة المذكورة بنسبة 41.5% على أساس سنوي، وبلغ 12.617 مليار دولار، فيما ارتفع حجم الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 35.8% ليبلغ 13.813 مليار دولار.

وبيّنت البيانات الصادرة عن الجمارك الصينية أنّ حجم التبادل التجاري بين بكين وموسكو خلال عام 2021 ارتفع بنسبة 38.8%، وحقق رقماً قياسياً ليبلغ 146.887 مليار دولار.

يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار الصين، في 4 شباط الماضي، وقّع خلالها عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع نظيره الصيني 

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