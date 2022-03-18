النفط يرتفع 3%

ارتفعت أسعار النفط حوالي 3%، بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق قد تفقد 3 ملايين برميل يومياً من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءاًارتفعت أسعار #النفط حوالي 3%، بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق قد تفقد 3 ملايين برميل يومياً من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءاً من نيسان.

الوكالة أكدت أن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يوميا والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي العالمي 3 دولارات أو 3.1% إلى 101.09 دولار للبرميل، بعد انخفاضها على مدى 3 جلسات متتالية، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.8 دولار أو 3% إلى 97.84 دولار للبرميل.

هذا، وانخفض العقدان أمس عند التسوية، في أعقاب قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية ومؤشرات على تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية.

وتجاهلت السوق إلى حد بعيد قرار الفدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا.

وحصلت المعنويات بالسوق على دعم من تعهد الصين بسياسات لدعم أسواق المال والنمو الاقتصادي، في الوقت الذي عزز فيه انخفاض الإصابات الجديدة بالفيروس المستجد في الصين الآمال في أن ترفع السلطات قيود السفر وتسمح للمصانع باستئناف الانتاج في مدن تخضع للإغلاق العام.