تكتل جديد لحل مشكلات أفريقيا

قالت تقارير إعلامية إن قادة الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا اتفقوا على إنشاء مجموعة جديدة للتشاور والتنسيق حول قضايا القارة الأفريقية.

والتكتل الجديد، وفق صحيفة الشروق الجزائرية، يحمل اسم "مجموعة الأربعة" G4 ويهدف إلى "التشاور والتنسيق من أجل حلول عملية وفعالة لمختلف القضايا التي تواجه القارة الأفريقية".

وقالت صحيفة "الميادين" إن نيجيريا أعلنت أن رئيسها محمد بخاري ونظيريه الجزائري والجنوب أفريقي ورئيس وزراء إثيوبيا، قرروا على هامش قمة بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي تأسيس هذه المجموعة.

وشدد قادة المجموعة على الحاجة إلى "تعزيز دور هذا التحالف داخل الاتحاد الأفريقي كمنصة للجمع بين البلدان الأفريقية، وتنسيق الإجراءات وردود الفعل حول قضايا القارة بطريقة أكثر استباقية إلى جانب النظر في كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن الاتحاد الافريقي بشكل أفضل".

وجاءت هذه المبادرة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، من أجل مناقشة وتقديم الحلول وكذلك تنسيق المواقف لضمان مواصلة الاتحاد عمله بنجاح وكفاءة وسرعة.