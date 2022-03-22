موسكو تحذر الناتو من أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو تحذر حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات.

وأضاف نائب الوزير:"نحذر الحلفاء في حلف شمال الأطلسي من الخطوات المتهورة التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد. ونكرر أن الخطوة الصحيحة الوحيدة، وطريقة العمل من جانب أعضاء حلف شمال الأطلسي الآن هي المساعدة في وقف المسار المدمر وغير المسؤول على الإطلاق الذي تتبعه سلطات كييف".

ولفت ريابكوف إلى أنه لا توجد حاليا علاقات بين روسيا والناتو، وأن مستقبلها يعتمد على الخطوات اللاحقة لحلف شمال الأطلسي.

المصدر: نوفوستي