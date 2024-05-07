عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

07-05-2024

عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

– وسائل إعلام فلسطينية : شهيدان و17 جريحاً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقة صاروخية من نوع 107 وقذائف الهاون جنود وآليات العدو الإسرائيلي في حي الشوكة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقات صاروخية مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة.

– المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال يتعمّد تأزيم الوضع الإنساني بإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

– المقاومة الفلسطينية : مقاتلونا استهدفوا بقذيفة “الياسين 105” دبابة ميركافا للعدو الإسرائيلي واشتبكوا مع جنود من قواته تحصنوا داخل بناء في حي الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

– الأونروا تحذر من توقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

– الاحتلال الإسرائيلي يقتحم معبر رفح ما يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى تحشيدات قوات العدو الإسرائيلي في موقع “كرم أبو سالم العسكري” شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 54 شهيداً و96 جريحاً.

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 214 على القطاع إلى 34789 شهيداً و78204 جرحى.

– المقاومة الفلسطينية تدك قوات العدو الإسرائيلي المتوغلة شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

– الهلال الأحمر الفلسطيني: اجتياح الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح يهدد حياة الآلاف ويفاقم الوضع الصحي والطبي المتهالك.. لا مكان آمناً في غزة يتسع لاستيعاب مليون ونصف مليون فلسطيني موجودين في رفح.

– وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم معبر رفح ويوقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة.

– استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال المكثف على مدينة رفح

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 20 وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.

– وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من 10 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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