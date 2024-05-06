ماذا يحدث لو مات المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية؟

تستعد الولايات المتحدة لمواجهة جديدة بين الرئيس الحالي، جو بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، والرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، البالغ 77 عامًا، في سباق الرئاسة.

لكن هذه المواجهة تثير تساؤلات حول تقدمهما في العمر، وصحتهما العقلية، وما قد يحدث إذا تمت إدانة ترامب بجرائم جنائية واحتُجز.

وقد يطرح سيناريو وفاة أحد المرشحين أو انسحابه فجأة من السباق الكثير من الغموض حول طريقة استبدالهما.

ووفقًا لخبراء تحدثوا إلى “سي إن إن” و”الغارديان”، فإن الإجراءات تتوقف على المرحلة التي يحدث فيها الشغور، سواء أثناء الانتخابات التمهيدية، أو قبل أو بعد مؤتمرات الحزبين، أو حتى قبل أو بعد التصويت في نوفمبر.

فإذا حدث شغور قبل يوم الانتخابات، يقع قرار استبدال المرشح على عاتق عدد من الأطراف، بما في ذلك مندوبي المؤتمرات، وأعضاء اللجان الوطنية للأحزاب، وأعضاء المجمع الانتخابي، وكذلك مجلس النواب.

وتوضح إلين كامارك، عضوة لجنة قواعد اللجنة الوطنية الديمقراطية وزميلة معهد بروكينغز، أن دور هؤلاء الأطراف يعتمد على توقيت حدوث الشغور.

وفي حال حدوث الشغور قبل انعقاد مؤتمري الحزبين، حيث لم يتم ترشيح بايدن وترامب رسميًا بعد، يمكن أن يشهد الحزب معركة داخلية لتحديد البديل.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو في ميلووكي، بينما سيعقد مؤتمر الحزب الديمقراطي في أغسطس في شيكاغو.

وخلال تلك الفترة، سيكون بوسع المندوبين التصويت للمرشح الذي يختارونه.

أما إذا حدث الشغور بعد انعقاد المؤتمرات، ولكن قبل يوم الانتخابات، فإن القواعد تختلف بين الحزبين.

ففي الحزب الديمقراطي، يمكن للجنة الوطنية ملء الشاغر بعد استشارة قادة الحزب وحكام الولايات الديمقراطيين.

أما الحزب الجمهوري، فيمكنه عقد مؤتمر وطني جديد أو اختيار البديل بنفسه.

وفي حال حدوث الشغور بعد يوم الانتخابات، لكن قبل إعلان الكونغرس الفائز، قد يؤدي ذلك إلى تعقيدات في المجمع الانتخابي، حيث يجتمع المندوبون للتصويت للمرشح الفائز.

ويتم فرز أصواتهم في الكونغرس في السادس من يناير، وقد تنشأ حالة من عدم اليقين حول الطريقة المثلى للمضي قدمًا.

وفي حال وفاة الرئيس المنتخب قبل توليه المنصب، ينص التعديل العشرون من الدستور الأميركي على أن نائب الرئيس المنتخب يصبح الرئيس الجديد.

ومع ذلك، هناك جدل حول النقطة الزمنية التي يصبح فيها الشخص “الرئيس المنتخب”: هل يكون ذلك بعد تصويت المجمع الانتخابي، أم بعد تصديق الكونغرس على النتائج؟

هذا الوضع المتشابك يشير إلى إمكانية حدوث حالة من الفوضى أو الارتباك، مما يتطلب إجراءات واضحة لضمان انتقال سلس للسلطة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.