بعد قطيعة 12 عاماً.. السعودية تعين فيصل المجفل سفيراً لدى سوريا

عيّنت السعودية اليوم الأحد فيصل بن سعود المجفل سفيرًا لها لدى سوريا، بعد أشهر من إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأعرب السفير المجفل عن “اعتزازه بالثقة الملكية”، متمنيًا أن يحقق تطلعات بلاده في خدمة مصالح المملكة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كانت السعودية وسوريا قد أعلنتا في أكتوبر الماضي عن استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

وفي بيان لوزارة الخارجية السعودية آنذاك، أشارت الوزارة إلى أن استئناف عمل البعثة الدبلوماسية في دمشق يأتي “انطلاقًا من روابط الأخوّة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصًا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

في مايو الماضي، زار الرئيس بشار الأسد السعودية والتقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

يُذكر أن السعودية أغلقت سفارتها في دمشق في مارس 2012، مما أدى إلى انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال سنوات الحرب في سوريا.

جاء الاتفاق على إعادة فتح السفارتين بعد التقارب الإيراني – السعودي الذي حدث في العام الماضي والبيان الثلاثي الموقع بين الطرفين برعاية الصين.