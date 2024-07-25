الخارجية التركية تنفي التقارير حول لقاء محتمل بين أردوغان والأسد في موسكو

أكد مسؤول بارز في وزارة الخارجية التركية أن الأخبار التي تشير إلى اجتماع مخطط له بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والرئيس بشار الأسد في موسكو ليست صحيحة.

ونقلت وكالة “ANKA” الإخبارية عن المسؤول قوله: “التقارير التي تدعي أن رئيسنا سيعقد اجتماعاً في موسكو مع الرئيس السوري الأسد غير صحيحة”.

وكانت صحيفة “ديلي صباح”، المقربة من الحكومة، قد أفادت سابقاً نقلاً عن مصدر أن أول لقاء بين أردوغان والأسد منذ عام 2011 قد يُعقد في موسكو في أغسطس.

كما أشارت الصحيفة إلى احتمال دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحضور الاجتماع، بينما لن تتم دعوة إيران.

وفي 26 يونيو، أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه مع ألكسندر لافرينتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، عن انفتاح دمشق على المبادرات التي تهدف إلى تحسين العلاقات مع تركيا، بشرط احترام سيادة سوريا واستعادة السيطرة على كامل أراضيها.

وفي 28 يونيو، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، التي قطعت في عام 2012.

كما صرح في 12 يوليو بأنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية هاكان فيدان “بالاجتماع مع نظرائه وإعداد خارطة طريق لعملية التطبيع”.

روسيا اليوم