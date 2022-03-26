مصر تهزم السنغال بهدف نظيف

26-03-2022

مصر تهزم السنغال بهدف نظيف

فاز منتخب مصر على نظيره السنغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

وسجل ساليو سيسيه مدافع منتخب السنغال هدف مصر بالخطأ في مرمى فريقه  خلال الدقيقة الرابعة، بعدما ارتطمت كرة محمد صلاح بقدم اللاعب السنغالي لتسكن شباك ميندي حارس السنغال.

وتحسم مباراة الإياب في داكار يوم 29 آذار الجاري المنتخب المتأهل لكاس العالم المقبل بقطر.

وضم تشكيل منتخب مصر لمباراة أمس كلاً من : محمد الشناوي ، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، عمر جابر، عمرو السولية ، حمدي فتحي ، محمد النني ،محمود حسن تريزيجية، محمد صلاح ومصطفى محمد.

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