اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن

09-03-2022

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن

العاصمة المصرية القاهرة

عقد وزراء خارجية العراق ومصر والأردن، اليوم الأربعاء، اجتماعا ثلاثيا في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "اجتماعا ثلاثيا عقد في القاهرة اجتماعا ضم وزراء خارجية العراق فؤاد حسين والأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري". 

وأضاف، أن "الوزراء استعرضوا سبل تعزيز التعاون، والتنسيق، والتكامل الثلاثي المشترك في مختلف المجالات في إطار العلاقات التاريخية بين البلدان الثلاثة". 
 

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