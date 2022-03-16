طفل سوري يخطف الأنظار في بطولة العرب للشطرنج 

أصبح الطفل السوري مازن فندي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد الأداء المميز الذي يقدمه في بطولة العرب للشباب والناشئين المقامة في العراق حالياً.

استطاع "فندي" رغم صغر سنه "9 سنوات" مجاراة أبطال عرب يكبرونه عمراً وخبرة، لينال إشادة واسعة من مواقع إخبارية وصفحات رياضية سورية، حتى أن البعض لقبه "كاسباروف سوريا".

بدأ "فندي" مشواره بالبطولة بسلسلة تعادلات مع "محمد أمين" أحد أبطال العراق في اللعبة، ومع السوري "مسعود حمزة"

ومع المصري "أحمد حسام" ومع اليمني "ناشر حسام الدين" توالياً في الجولات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

في الجولة الخامسة حقق فوزاً على الجزائري "عبدالله عمران"، وكرر الفوز على المصري "حامد وفا" بالجولة السادسة بعد 4 ساعات ونصف من المهارة والتكتيك، والأخير هو بطل مصر والمرشح الأول للقب بالنظر إلى تصنيف اللاعبين في البطولة.

"فندي" يمتلك برصيده حالياً 4 نقاط من خلال فوزين و4 تعادلات، وتبقى له ثلاث مباريات حتى ينال لقب البطولة، علماً أن مباراته القادمة مع اللاعب الفلسطيني "محمد سدر" الذي حقق حتى الآن 5 نقاط ونصف، من 5 انتصارات وتعادل وحيد.

يشار إلى أن مازن حقق لقب بطولة الجمهورية وهو بعمر 8 سنوات، ومن ثم المركز الخامس في بطولة آسيا من أصل 136 لاعب، والتي لعبت عن بعد عبر الإنترنت.