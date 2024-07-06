لا تسمى العقدة عقدة الا عندما تعيق الحياة ...

عندما تؤثر سلبيا على الشخص او محيطه ومن أشهر أنواع العقد النفسية

عقدة الظهور : الرغبة في أن يراك الآخرين ويعرفونك (حتى لو لن تستفيد من معرفتهم ). وهذه النوعية تملأ الفيس بوك واليوتوب والمنتديات !

عقدة الايذاء : الامعان في ايذاء و استفزاز الناس والرغبة في اتلاف أشياء الآخرين و تشويهها و تلويث الأماكن ,الكسر والتوسيخ والهدم وكل ما يصاحب التخريب من أفعال

عقدة جوكاست : الحب المرضي الزائد للآخر ما يتسبب له في الضيق وكأنه مقيّد , نجدها عند المرأة التي تمنع ابنها من عيش حياته وتأكيد رجولته وذلك بالمحافظه عليه بجانبها مثلما نجدها بالعلاقات العاطفية أو علاقات الزواج بالأطراف الذين يقيدون بحبهم واهتمامهم الزائد حركة الطرف الآخر.

عقدة قابيل : التنافس العدائي على نفس الغاية وهي كره كل منافس أو زميل أو شخص يبدو أنه سيتفوق على المعني الذي قد يلجأ للرد العدواني و الصراع أو السب أو حتى التحقير والتشويه أو الاستهزاء.

عقدة كرونوس : الشخصية التي تحكم سيطرتها على الآخرين وتجاهد لمنعهم من التعبير عن ذواتهم وذلك بسحق شخصياتهم تحت أقدامها , تظهر في الأب أو القائد أو الرئيس أو حتى الجد.

عقدة_أطلس : الشخص الذي يتعمد وضع نفسه تحت ظروف سيئة أو تحت ضغوطات ساحقة ومن يتحمل أشياء أكثر من طاقته حتى يبدو شهم يصارع القدر.

عقدة ساندريلا : الشخص الذي ينتظر من يأتي ويغير له واقعه نحو الأفضل سواء كان ذكر أو أنثى. وغالبا يكون المنتظِر غارق في الاماني و الاحلام و هذه عقدة الفتاة العربية في الغالب

عقدة بيتربان : الشخص الذي يظل كالطفل تغلب عليه التصرفات الطفولية لايرغب بالنضوج أو تحمل المسؤولية و يجد متعة في عيش حياته كطفل بنفس العقلية والأحلام والاهتمامات.

عقدة ليليت : الشخص الذي يسعى لإغواء أفراد الجنس الآخر لاهم له بتأسيس العلاقة بل جذب انتباه وحب الجنس الآخر فقط

تنتشر العقدة بين المومسات أو الرجال زير النساء .

عقدة لوهنجرن : إسعاد الآخرين على حساب سعادة الذات من يقومون بما يسعد الآخرين ثم يختفون كي لا يتلقو الشكر هدفهم خلق السعادة وعدم المشاركة فيها كالآلهة !

عقدة بولبكرت : شخصية تسعى لتحقيق حلم أو بناء شيء ما فتهدمه عند آخر لحظة لنجاحه ثم إعادة كل شيء من البداية دورة تتكرر من نفس العمل كاستمتاع بطريق الكفاح فقط !

عقدة جوناس : الانسحاب عند ظهور أول صعوبة والبحث عن المساعدة والحماية , الشخصية الاعتمادية

عقدة المستقبل : الخوف من الغد والقلق على المستقبل مهما كانت الظروف الحياتية تنفي احتمال وقوع اي سوء يظل يتوقع السوء .

عقدة برجوديس : و المصاب بها يضمر حقدا عميقا و كراهية لكل من ينتمي لقومية ما او لطائفة ما و لجمهور ما و اذا راى احد منهم نظر اليه شزرا بتهجم شديد و قد يعمد الى شتمه او الاعتداء عليه دون ان يبدي الطرف الاخر اي سبب

عقدة أمبيدوكل : الشخص الذي يهلك نفسه في سبيل سعادة الآخرين لكن هذا لايختفي إنما يتخيل نفسه كشمعة تذوب لتضيء حياة الآخرين !

عقدة المسيح المخلص: من يعتقدون أن خلاص البشر معتمد عليهم و ان كل آلام و مشاكل البشرية ستزول على ايديهم و ان الاخرين فقط لم يمنحوهم الفرصة لعمل ذلك .

عقدة إليكترا : عقدة الأب عند البنات ويقابلها عقدة اوديب عند الصبيان وهي تعلق البنت وارتباطها بأبيها وعداؤها لأمها وذلك لان البنت تمر في السن من 4 الى 6 سنوات بمرحلة تبحث فيها عن الإشباع الوجداني المتخيل عن طريق موضوع وأهم الموضوعات الموجودة حولها في تلك السن هي الأبوان فتتعلق البنت بالأب وترى في الام منافساً لها في ابيها لكنها تكبت هذا الصراع إزاء تهديدات الأبوين لها

واليكترا كانت ابنة أجاممنون أحبت أباها وعادت أمها وحرضت اخاها على قتل الأم .

عقدة_أوديب : عقدة الأم , يحدث للطفل خلال السنوات الاربع الأولى من حياته تحول من النرجسية إلى الإشباع الموضوعي المتخيل ويرتبط الطفل الذكر بأمه وينظر لأبيه كمنافس لكنه يضطر إلى كبت هذا الصراع الأوديبي نتيجة تهديدات الأب له بإخصائه تليمحاً أو تصريحا لذا تأخذ بوادر العزوف عن أبيه والإعراض عنه تدب في نفسه وتبدو في سلوكه.

عقدة_ديانا : عقدة نقص تدفع المرأة إلى التفوق والتصرف والسلوك كرجل وديانا في الأسطورة عذراء لم يمسسها أحد من الذكور وكانت تتصرف كذكر فكانت تتقرب للنساء وتساعدهن في الولادة وتحمي الصغار وكانت تفاخر بعذريتها وتترفع على الجنس وترتدي ملابس الذكور ولا تُرى إلا قابضة على قوس وسهام.

عقدة_النقص : هي استعداد لا شعوري مكبوت أي أن الشخص لا يفطن إلى وجوده وينشأ من تعرض الشخص لمواقف كثيرة متكررة تشعره بالعجز وقلة الحيلة والفشل ومتى ما اشتدت وطأة هذا الشعور على الشخص مال إلى كبته أي الى انكسار وجوده بل وإلى عدم الإعتراف بما لديه من عيوب فعلية. غير أن كل ما يذكره بالنقص يحمله بتلقائية على الدفاع عن نفسه ومن سمات الشخص المصاب بعقدة النقص :

العدوان والإستعلاء والزهو الشديد والتظاهر بالشجاعة والمبالغة في تقدير الذات .

وقد يحاول لفت الأنتباه إليه بالتفاخر الكاذب والتباهي الزائف والاختلاق والكذب أو التأنق غير المحتشم في الملبس او التحذلق في الكلام.

ومن العوامل التي تلهب الشعور بالنقص لدى الطفل وتحيله إلى عقدة نقص أن يكون بالطفل عيب أو عاهة جسدية تجعله قاصراً بالقياس إلى غيره أو أن يفشل في مدرسته بعد فترة نجاح.

عقدة_الذنْب : عقدة الذنب حالة تختلف عن حالة الشعور بالذنب فالأخيرة ناتجة عن قيام الشخص بعمل معين لا يرضاه ضميره

أما عقدة الذنب فهي شعور مطلق غير واضح المصدر بالذنب

تؤدي بصاحبها إلى استصغار الذات وتحقيرها فيشعر بأنه مذنب حتى لو لو يقم بعمل يستدعي ذلك ويرى في ابسط أخطائه ذنوباً لا تغتفر وفي هذه الحالة يشعر أنه بحاجة إلى إنزال العقاب بنفسه إلتماساً للراحة وسبب ذلك أن الإنسان نشأ وتعود أن المذنب متى حلّ به العقاب فقد كفَّر عن ذنبه.

إن مَن يعاني من عقدة ذنب يندفع من تلقاء نفسه تدفعه حاجة لا شعورية إلى عقاب نفسه سواء كان هذا العقاب مادياَ أو معنوياَ وذلك بالتورط وتكرار الافعال التي تضر بجسمه أو ممتلكاته أو سمعته أو عمله

فيورِّط نفسه _ عن غير قصد ظاهر منه_ في متاعب ومشاكل وصعوبات مالية أو مهنية أو عائلية أو صحية لا يناله منها إلا التعب والمشقة والعذاب بل قد يستفز عدوان الغير عليه أو عدوان المجتمع بارتكاب جريمة فإذا حلَّ به العقاب هدأت نفسه وزال عنه ما يغشاه من توتر أليم.

مِن هؤلاء مَن يدمن المخدرات أو يتهاون في رعاية صحته أو يتغافل عن انتهاز الفرص التي تفيده أو يتكاسل في عمله أو يتقبل الإهانات دون دفاع عن نفسه والإنتحار أقصى حالات عقاب الذات.

وتنشأ عقدة الذنب من ضمير صارم ورغبات محرمة مكبوتة ككراهية الاب او الأخ أو اشتهاء بعض المحارم أو الغيرة من أخ أصغر.

والإسراف في لوم الطفل وتأنيبه وعقابه وإشعاره بالذنب من كل ما يفعل أو الإمعان في تهويل أخطائه مما يؤدي إلى تضخم في تكوين ضميره فإذا بهذا الضمير الصارم يحاسب الفرد في الكبر على الهفوة الصغيرة ويعاقبه على أدنى الأمور ويجعله شديد الحساب لنفسه والناس و شديد السخط على ما يفعله.