تجنب هذه الأطعمة والمشروبات لمرضى السرطان!

قدمت أخصائية تغذية لمرضى السرطان نصائح مهمة حول الأطعمة والمشروبات التي ينبغي الابتعاد عنها تمامًا.

وفيما تعد بعض هذه الأطعمة متوقعة، جاءت المشروبات الغازية الخالية من السكر ضمن القائمة المسموح بها، وفقًا لما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.

أطعمة يجب تجنبها

في مقطع فيديو على منصة “تيك توك”، قدمت نيكول أندروز، المتخصصة في التغذية وعلم الأورام، قائمة بالأطعمة والمشروبات التي يجب على مرضى السرطان الابتعاد عنها.

يهدف الفيديو، الذي حقق نحو 3 ملايين مشاهدة، إلى محاربة المعلومات المغلوطة حول علاقة التغذية بالسرطان، مع تأكيد الدكتورة أندروز على أهمية التغذية السليمة في تحسين النتائج العلاجية وتقليل خطر تكرار المرض.

اللحوم المصنعة والباردة

أوضحت أندروز أن اللحوم المصنعة مثل الببروني تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عند تناولها.

وأضافت أن اللحوم الباردة تحتوي على مواد كيميائية ضارة، مثل النترات والنتريت، التي قد تؤدي إلى تلف خلايا الأمعاء، مما يزيد من احتمالية تحولها إلى خلايا سرطانية.

المشروبات السكرية

كما أوصت بتجنب المشروبات المحلاة بالسكر لأنها تحتوي على سعرات حرارية فارغة تزيد من الوزن وتزيد بالتالي من خطر الإصابة بالسرطان.

وأشارت إلى أن المشروبات الغازية الخالية من السكر تُعد خيارًا آمنًا بالمقارنة.

الأطعمة الغنية بالدهون والسكر

حذرت أندروز من الدهون الزائدة في الجسم، مشيرة إلى أنها تزيد من خطر الإصابة بـ 13 نوعًا من السرطان. وأوصت بتجنب إضافة السكر إلى الشاي والقهوة للسبب ذاته.

اللحوم الحمراء

تحدثت أندروز عن أهمية تقليل استهلاك اللحوم الحمراء، موضحة أنها قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عند تناولها بكميات كبيرة.

لذلك، نصحت بالالتزام بحصة واحدة في الأسبوع أو استبدالها بالدجاج، الديك الرومي، الأسماك، أو البروتينات النباتية.

الخبز والأرز الأبيض

كما نبهت أندروز إلى ضرورة تجنب الحبوب غير الكاملة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض، مفضلة تناول الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والعناصر الغذائية التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي.

الحليب النباتي

أخيرًا، أوصت أندروز بتجنب الحليب النباتي، مفضلة الحليب البقري ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم والبروتين، مشيرة إلى أن هذه العناصر الغذائية تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

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