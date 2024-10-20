زيت الزيتون للوقاية من مرض شائع بين كبار السن

20-10-2024

زيت الزيتون للوقاية من مرض شائع بين كبار السن

أظهرت دراسة حديثة أن تناول أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة تصل إلى 28%.

الدراسة التي شملت 92,383 أمريكيًا بمتوسط عمر 56 عامًا، تابعت المشاركين على مدى 28 عامًا، حيث قاموا بالإبلاغ عن استهلاكهم لزيت الزيتون كل أربع سنوات.

وإلى جانب خفض خطر الإصابة بألزهايمر، كشفت النتائج أن استبدال السمن أو المايونيز بملعقة صغيرة من زيت الزيتون قد يخفض معدل الوفيات المرتبطة بالخرف بنسبة 8%.

الفوائد الصحية لزيت الزيتون لم تتأثر بنمط الغذاء العام أو الجينات الوراثية، وكانت هذه الفوائد أكثر بروزًا بين النساء مقارنة بالرجال.
يعزى هذا التأثير الإيجابي لزيت الزيتون إلى خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

وصرح الدكتور ثيودور دالريمبل، الخبير البريطاني، قائلاً إن “زيت الزيتون قد يعود ليصبح جزءًا من علاجات الطب الطبيعي بفضل فوائده الصحية العديدة”.

مرض ألزهايمر هو نوع من الخرف يؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك، وغالبًا ما يبدأ بفقدان الذاكرة قصيرة المدى قبل أن تتفاقم الأعراض لتشمل صعوبات في التحدث والتفكير المنطقي وأداء المهام اليومية.

RT

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