قائد القيادة المركزية الأمريكية: لا أعلم مدة بقائنا في سوريا

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الجنرال كينيث ماكينزي، إنه لا يعلم إلى متى سيبقى جنوده في سوريا، مشيراً إلى أنه لا دليل حتى الآن على تصعيد روسي في سوريا.

وفي مؤتمر صحفي عقدته وزارة الدفاع الأمريكية، قال ماكينزي إن «بقاء الجنود الأمريكيين في#سوريا متعلق بصناع القرار في واشنطن بناء على الوضع الميداني”، مضيفاً أن مهمتهم في سوريا “تتمثل بإنهاء تنظيم داعش نهائياً».

وأشار الجنرال الأمريكي إلى وجود نحو 900 جندي أمريكي في سـوريا، بعضهم قريب من القوات الروسية، مؤكداً على أن التعامل مع الجانب الروسي «آمن ومهني بشكل عام، باستثناء إصابة بعض الجنود بتصادم دورية أمريكية مع دورية روسية في العام 2020».

وأكد ماكينزي على أن بقاء القوات الروسية في سوريا، منذ بداية تدخلها عسكرياً في العام 2015، «ساعد في قلب دفة الحرب في سـوريا لصالح الرئيس السوري بشار الأسد».

ورداً على سؤال حول احتمال وجود تهديدات ضد القوات الأمريكية في سـوريا من قبل القوات الروسية أو الجماعات التي تدعمها، قال ماكينزي «تحدثت مع القادة في سوريا والعراق، ومستعدون لأي شيء يمكن أن يحدث، ولم نرَ أي إشارة حول نية روسيا تصعيد التوتر في العراق أو سـوريا، ولكننا مستعدون في حال حدوث أمر كهذا».

وأضاف أن واشنطن «لم ترصد انسحاباً أو تراجعاً كبيراً للقوات الروسية في سـوريا”، مؤكداً على أن بلاده “تراقب ما يجري عن كثب».