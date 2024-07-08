الشاي هو أفضل مشروب لحماية القلب
قال فريق من الخبراء إنّ شرب الشاي لعقود من الزمن هو الأفضل لحماية القلب، حيث توصل تحليل أجرته جامعة “نيو ساوث ويلز” في أستراليا إلى أن البالغين الذين يستهلكون كميات كبيرة من الشاي على المدى الطويل، لديهم خطر أقل بنسبة 19% من المتوسط للوفاة بسبب أمراض القلب، وفق ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.
وقالت اختصاصية التغذية في اللجنة الاستشارية للشاي، الدكتورة “كاري روكستون”، إنّه: “تظهر نتائج هذه الدراسة أن الشاي يأتي في المرتبة الأولى لحماية قلوبنا”، مضيفةً: “وجدنا أن كل كوب إضافي من الشاي يومياً يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 4%، وأظهرنا فوائد بدء عادة شرب الشاي على المدى الطويل من مرحلة البلوغ المبكر أو الطفولة”.
وكانت توصّلت دراسة عام 2022، نُشرت في المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة وأجريت على نصف مليون من شاربي الشاي في المملكة المتحدة إلى أنّ “تناول الشاي الأسود بكميات كبيرة كان مرتبطاً بانخفاض طفيف في خطر الوفاة”.
يذكر أنّ بحث تم تقديمه في الاجتماع السنوي لعام 2023 للجمعية الأوروبية، أكّد أن شرب الشاي الأسود يومياً يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أو تطوره لدى البالغين عن طريق تحسين تنظيم نسبة السكر في الدم.
إضافة تعليق جديد