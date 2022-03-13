الثلوج غطت ريف طرطوس وقطعت معظم طرق قرى بانياس والقدموس

شهد ريف مناطق بانياس والقدموس والشيخ بدر في محافظة طرطوس ليل أول من أمس الجمعة وصباح أمس السبت هطلات ثلجية كثيفة تسببت بانقطاع الطرقات المؤدية إلى معظم القرى التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر وترافق ذلك مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وكانت محافظة طرطوس تعرضت يوم الخميس الماضي وحتى بعد ظهر الجمعة لأجواء قاسية تجلت باشتداد سرعة الرياح الجنوبية الغربية مع هبات تجاوزت 85كم/سا وبحر هائج مع هطلات غزيرة خاصة المناطق الجبلية المتوسطة مع تساقط حبات (برد) كبيرة كما طرأ انخفاض على درجات الحرارة إلى دون معدلاتها بخمس درجات.

وأدت الرياح الشديدة لأضرار كبيرة بعشرات البيوت البلاستيكية المزروعة بالبندورة والخيار والباذنجان والفليفلة تقدر قيمتها بعشرات الملايين خاصة في منطقة القلوع والبساتين حيث أدت لتطاير شرائح النايلون عن البيوت البلاستيكية.

وأفاد رئيس دائرة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية حيدر شاهين أن لجان الصندوق باشرت عملها بحصر الأضرار الأولية الناتجة عن التنين البحري الذي ضرب منطقة البساتين والقلوع ظهر الجمعة، مشيراً إلى أنه تضرر نحو ٤٠ بيتاً محمياً تراوحت نسبة الضرر بين ٢٠ إلى ١٠٠ بالمئة.

وقال مدير الخدمات الفنية أحمد سليمان منذ الصباح الباكر ليوم أمس السبت تم تحريك آليات مديرية الخدمات الفنية والكوادر المرافقة لتعزيل الثلوج المتراكمة وفتح الطرقات في كل من قطاع القدموس والعنازة والشيخ بدر، وما زال العمل مستمراً مضيفاً إن الطرق التي تم فتحها حتى بعد ظهر أمس هي (الرقمة، بيت جاش، الشيخ علي المجدل، طريق عام قدموس مصياف، الحاطرية) والعمل مستمر لفتح كل الطرق وتخديم السكان وإيصال الخبز لهم.

بدوره قال رئيس الجاهزية في الأمانة العامة للمحافظة ياسر ديوب: إنه بتوجيه من المحافظ تم وضع الآليات والمعدات الهندسية وأطقمها في حالة استنفار منذ صباح الخميس الماضي للتعامل الفوري مع آثار وتداعيات المنخفض الجوي والعواصف والثلوج التي كانت متوقعة بناء على ما صدر عن الأرصاد الجوية، مضيفاً إن هذه الآليات لم تقم بأي عمل يوم الجمعة لعدم انقطاع أي طريق لكنها تحركت صباح أمس السبت بعد أن أدى تزايد الهطل الثلجي ليلاً وفجراً إلى قطع طرقات عديدة خاصة في ريفي القدموس وبانياس حيث توجهت بالتنسيق بين الخدمات الفنية ومديري المناطق والنواحي ورؤساء الوحدات الإدارية لفتح الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

وأضاف: تمكنت حتى بعد ظهر أمس من فتح طرقات برمانة المشايخ- الرقمة والقدموس- مصياف والحاطرية وعين قضيب والجديدة وبيت جاش ومصيات والغنصلة، والعمل جار لفتح طريق الطواحين حدادة رام ترزة دير الجرد بلوسين وطريق عين قضيب الحاطرية الطواحين لنقل الخبز من المخبز للسكان بالسعر الرسمي.

وتوقع ديوب أن تنتهي الآليات من فتح كل الطرقات مساء مؤكداً في الوقت نفسه أن طرقات منطقتي صافيتا والدريكيش لم تشهد أي انقطاعات.

الوطن