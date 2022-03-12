12-03-2022
زراعة 7600 هكتار بمحصول الحمص بدرعا
Image
وصلت مساحة الأراضي المزروعة بمحصول الحمص في درعا حتى اليوم إلى 7600 هكتار من أصل الخطة المقررة البالغة 17557 هكتاراً بنسبة تنفيذ بلغت 43.2 بالمئة.
مدير الزراعة والاصلاح الزراعي بدرعا المهندس بسام الحشيش ذكر أن الزراعة ما زالت مستمرة في أرجاء المحافظة وأن المديرية تقدم للفلاحين خدمات الإرشاد الزراعي والمحروقات لضمان تنفيذ الخطة على الوجه المطلوب.
وأضاف: إن المديرية عن طريق صندوق دعم الانتاج الزراعي صرفت لمزارعي الحمص في الموسم الماضي دعماً بواقع 1500 ليرة للدونم الواحد داعياً المزارعين للاستفادة من الظروف المناخية المواتية وزراعة مساحات إضافية بمحصول الحمص.
وبلغت المساحة المزروعة بمحصول الحمص في الموسم الماضي 15919 هكتاراً من أصل المساحة المخططة البالغة 21411 هكتاراً بنسبة تنفيذ بلغت 74.3 بالمئة.
إضافة تعليق جديد