سويسرا تجمد 14.2 مليار دولار من الأصول الروسية

أعلنت سويسرا عن تجميد 13 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل 14.2 مليار دولار، من الأصول الروسية في البلاد، وفقًا لما أوردته وكالة “بلومبرغ”.

تشمل هذه الأصول أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي.

كما أشارت “بلومبرغ” إلى أن إجمالي الأصول الخاصة التي تم تجميدها حتى نهاية عام 2023 وصل إلى 5.8 مليارات فرنك.

وقالت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، في بيان يوم الثلاثاء، إن هذا يمثل انخفاضًا مقارنة بعام 2022، ما يُعزى إلى تراجع قيمة هذه الأصول.

وعقب إطلاق روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، بما في ذلك تجميد جزء من الاحتياطيات الدولية والأصول الروسية.

وفي خطوة لافتة، تخلّت سويسرا عن حيادها التاريخي، وقررت تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وهي خطوة أثارت الكثير من الجدل.