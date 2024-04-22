تفاوت في أسعار الخضار والفواكه في المحافظات ..دمشق تظل الأغلى 

شهدت أسعار الخضار والفواكه تبايناً ملحوظاً بين مختلف المحافظات السورية، حيث يصل الفارق في بعض الأحيان إلى أكثر من الضعف. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر كيلو البندورة بين 3000 ليرة في طرطوس و7000 ليرة في دمشق.

أيضاً، أفادت تقارير بأن كميات محدودة من البامية الخضراء قد ظهرت في الأسواق بسعر يصل إلى 150 ألف ليرة للكيلو، ولكن هذه الأسعار لم تُسجل بعد في أسواق دمشق.

وفي جولة " بأسواق العاصمة السورية دمشق، لا تزال البطاطا تحافظ على مكانتها كأغلى الخضار، حيث يصل سعر الكيلو إلى 9000 ليرة، رغم اقتراب موعد حصاد العروة الربيعية.

ولم تسفر الواردات من البطاطا المصرية عن تغيير ملحوظ في الأسعار بالسوق.

إذ تظل أسعار الخضروات متفاوتة بشكل كبير بين المحافظات السورية ويصل فارق الأسعار إلى ضعفين إلى ثلاثة أضعاف و تبقى العاصمة دمشق الأغلى، حيث يباع كيلو الخيار الأرض في دمشق بسعر يصل إلى 10 آلاف ليرة، بينما يتراوح سعره في سوق بانياس حوالي 6000 ليرة.

وتم تسجيل انخفاض في سعر الكوسا إلى 4000 ليرة في دمشق، بينما يتراوح سعرها في سوق حماة بين 1500 و2000 ليرة.

أما بالنسبة للفاصولياء الخضراء، فإنه يتم بيع الكيلو بسعر يصل إلى 15 ألف ليرة في دمشق، بينما يتراوح سعرها في حماة بين 11 ألف و 12 ألف ليرة. وبالنسبة للباذنجان، يتم بيع الكيلو في دمشق بسعر يبلغ 4000 ليرة، بينما يتراوح سعره في حماة حوالي 1500 ليرة.

«الفول الأخضر» وفي عز موسمه حالياً، يتفاوت سعر الكيلو المخصص للمونة بشكل كبير بين المحافظات السورية، حيث يتراوح سعره في دمشق حوالي 7000 ليرة، بينما يباع بسعر أقل في حماة ويصل إلى 3000 ليرة. أما البازلاء، فتتراوح أسعارها في دمشق بين 8000 و10000 ليرة، بينما تتراوح في حمص بين 6000 و8000 ليرة.

وفيما يتعلق بالثوم الأخضر، فإن سعر الكيلو يتراوح بين 12 و17 ألف ليرة لكل كيلو، وتترقب الناس بفارغ الصبر موسم المونة.

فيما يتعلق بالفواكه، يتربع التوت الشامي والجانرك على رأس قائمة الأسعار المرتفعة، حيث يتجاوز سعر الكيلو 20 ألف ليرة لكل منهما، بينما شهد سعر الآكي دنيا والعوجا انخفاضًا إلى 15 ألف ليرة للكيلو الواحد.

و يتراوح سعر البرتقال حوالي 6000 ليرة للكيلو، بينما يظل سعر التفاح مستقرًا بين 12 و15 ألف ليرة للكيلو.

ويعود تفاوت الأسعار الكبير بين المحافظات السورية إلى أسباب متعددة، بما في ذلك تكاليف النقل المتزايدة والفروق في هوامش الربح بين تجار الجملة والتجار المفرقين.



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