أربعة معامل في الإنتاج قريباً

بهدف الاطلاع على سير العمل في المنطقة الصناعية بأم الزيتون وما تم إنجازه من مشروعات وما يعترضها من معوقات ليصار إلى تذليلها جاءت زيارة وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، حيث تم تفقد سير العمل ضمن المنطقة وخاصة أعمال البنية التحتية وتوزيع المقاسم والاستماع من القائمين على المنطقة لما يعترضهم من صعوبات.

الوزير مخلوف أبدى خلال جولته ارتياحه لما تشهده المنطقة الصناعية من نشاط من حيث عدد الحاصلين على الترخيص وعدد المنشآت التي بدأت في الإنتاج إضافة إلى الاطلاع على واقع المنطقة الحرفية المجاورة للمنطقة الصناعية التي تم إنجاز كامل البنى التحتية ضمنها وباتت في طور الإقلاع.

وبيّن أن كل ما سيتم طلبه من المحافظة للمناطق الصناعية سيتم منحه على أن تكون المطالب لمقاسم تبنى ومقاسم تبدأ في الإنتاج، لافتاً أنه يتم السعي إلى تأمين متطلبات المشاريع الإنتاجية والاستثمارية من المحروقات بحسب الكميات المتوافرة.

وخلال زيارته لمعمل إنتاج الكحول في المنطقة الصناعية الذي دخل الإنتاج منذ عام ونصف العام تقريباً أكد القائمون على العمل ضرورة حماية المنتج الوطني أمام المستورد منه ومراقبة الأسواق من الأنواع غير النظامية التي باتت تملأ الأسواق.

كما تفقد الوزير سوق هال مدينة السويداء الذي وضع بالاستثمار بداية العام الماضي واستمع من تجار السوق عن أهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل وأهمها عدم وجود قبان وبراد لدى السوق وهما يشكلان الركيزة الأساسية للعمل إضافة لمطالبة الفعاليات التجارية والاقتصادية بضرورة تأمين مادة المازوت لسيارات النقل المخصصة لاستجرار المحاصيل الزراعية لكون أصحابها لا يحصلون على الكميات المطلوبة من المازوت لنقل الخضار والفواكه من المحافظات الأخرى.

كما استمع الوزير مخلوف من القائمين على السوق عن المراحل المتبقية لإكمال ما تبقى من أعمال السوق وخاصة القبان والبراد إضافة إلى مقاسم مجلس المدينة البالغ عددها 34 مقسماً والتي ما زالت في طور التجهيز، لافتاً إلى أنه بهدف تسريع وتيرة العمل تم تخصيص مجلس المدينة بمعونة بقيمة 300 مليون ليرة، مؤكداً ضرورة الإسراع بإنجاز القبان إما لمصلحة المجلس أو بعقد استثمار، مهيباً بغرفة التجارة والصناعة التعاون بهذا الأمر.

كما أكد وزير الإدارة المحلية ضرورة تضافر كل الجهود في المحافظة على إنجاح العمل على كل الصعد وضرورة التركيز في المشروعات التنموية والاستثمارية ولاسيما التي تتبع للمجالس المحلية لكونها تحقق إيرادات مالية لهذه المجالس، مبيناً أن ما رأه وشاهده في أثناء زيارته للمنطقة الصناعية ومراكز خدمة المواطن في شهبا وسوق الهال يدل على مدى الوعي والثقافة التي يتمتع بها أبناء المحافظة.

بدورها وزيرة الدولة لشؤون متابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية ديالا بركات أوضحت أن الهدف من زيارة المنطقة الصناعية هو الاطلاع على سير العمل وتفقد المشروعات التي أقلعت كالمطحنة ومعمل الكحول وغيرها من المشاريع، مضيفة إن موقع المنطقة الصناعية مهم ويشكل حافزاً جيداً للمستثمرين، وخاصة أن هناك تنوعاً في المشروعات.

محافظ السويداء نمير مخلوف أكد أن المحافظة تسعى إلى التنسيق مع كل الجهات المعنية لاستكمال جميع الأعمال في المنطقة الصناعية ومحاولة تذليل الصعوبات والمعوقات ضمن الإمكانيات المتاحة إضافة إلى العمل على التوسع في المجالات كافة داخل المنطقة مع إمكانية افتتاح شريحة أعمال إضافية للموجود حالياً لما له دور في إعطاء القيمة المضافة لزيادة الإيرادات في المنطقة الصناعية.

مدير المناطق الصناعية والحرفية في السويداء علاء أبو عمار بين وجود 160 منشأة باشرت بالترخيص و40 منشأة بدأت بالبناء في المنطقة الصناعية في أم الزيتون إضافة إلى ثلاث منشآت بدأت بالإنتاج وهي معمل الكحول والمطحنة ومعمل المعكرونة إضافة إلى وجود أربعة معامل ستدخل في طور الإنتاج الأيام القليلة القادمة وهي معمل لإنتاج أعلاف عادي وآخر لإنتاج أعلاف الدواجن ومعمل الأدوية البيطرية ومعمل إنتاج الإطارات.

وفي نهاية جولته ترأس وزير الإدارة المحلية اجتماعاً نوعياً في مبنى المحافظة ضم المديرين المعنيين ومديري المكاتب المعنية في المحافظة.

حيث أكد مخلوف أهمية التعاون في العمل الدؤوب باتجاه مشروع اللامركزية الإدارية، مشدداً على أهمية وضع الخطط الطموحة والعمل على تنفيذها بأعلى نسب ممكنة، كما شدد على أعضاء المكتب التنفيذي لمساعدة المجالس المحلية للتحول إلى الإنتاج ودعم الموارد الذاتية من خلال استثماراتها ومشاريعها التنموية ودعم المجتمع في إقامة المشاريع الصغيرة.

وأعلن الوزير أن الوزارة على استعداد لدعم المناطق الصناعية وفق خطط واضحة ومدروسة تؤدي إلى الإسراع بالإنجاز.

محافظ السويداء نمير مخلوف عرض المذكرة المعدّة التي تتضمن أهم الاحتياجات الخدمية في المحافظة مشيراً إلى المشاريع الملحة التي تحتاج إلى الدعم اللازم لتنفيذه.

الوطن