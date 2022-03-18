ضبط مخابز تستخدم مادة المعمعون السامة بريف دمشق 

قال رئيس ضابطة التموين بمحافظة ريف دمشق ماهر أبو بكر: منذ بداية العام الجاري تم ضبط حوالي ثلاثة مخابز من مناطق متفرقة بريف دمشق تستخدم مادة "المعمعون" أو "الدابوق" بديلة عن الخميرة وهي سامة وخطيرة على الصحة، مبيناً أنها عبارة عن نقع للعجين أو الخبز اليابس أو سمون قديم "بايت" بالماء إلى أن يتحلل وتُستخلص منه مادة شبيهة بالخميرة وتستخدم في عملية الخَبز فيما بعد، ووصفها بعملية تخمُّر غير صحيحة ويستخدم البعض هذه الطريقة كنوع من توفير للمواد بأقل تكلفة ولكن على حساب الصحة العامة.

أما عن نسبة الضبوط الأكثر في الريف فأشار أبو بكر إلى أنها عديدة والأكثر انتشاراً الألبان والأجبان والكونسروة والمخللات بكل أنواعها والزيتون بما أنها قابلة للفساد سريعاً في حال تعرضها لسوء التبريد والتخزين، إضافة إلى اللحوم الفاسدة ونتر الدجاج، وهذه الضبوط تُحال إلى القضاء تبعاً لأحكام المرسوم رقم /٨/.

من جانبه مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق شادي خلوف قال لـ"تشرين": تم ضبط مادة "المعمعون" في أحد مخابز دمشق بالتضامن بكمية ١٠٠ كغ، وسابقاً تم ضبط مثل هذه الحالة منذ أكثر من عام بكميات قليلة.

وبالنسبة لأكثر الضبوط للمواد الفاسدة بمحافظة دمشق بيّن خلوف أن أكثرها مخالفات نتر الفروج وتم منذ بداية العام ضبط حوالي ٦٠ كغ منها، وهي عبارة عن خلط وطحن النتر مع أحشاء وبقايا وجلود الدجاج في أماكن لا تحقق الشروط الصحية المطلوبة لتصبح كباب دجاج، وتُغطَى نكهة فساد اللحم عن طريق البهارات والمنكهات.

تشرين



