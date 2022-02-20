إعادة تشغيل محطة تصفية مياه سد جبل العرب

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء تشغيل محطة التصفية على سد جبل العرب التي كانت متوقفة عن العمل منذ حزيران الفائت لنضوب مياه السد في حينه.

وبينت المؤسسة أنه تم تشغيل المحطة بنحو 20 بالمئة من طاقتها نظراً لضآلة المياه الخامية في بحيرة السد حيث ستضخ حالياً 1400 متر مكعب يومياً فيما طاقتها الفعلية 250 مترا مكعبا في الساعة.

وأشارت إلى أن الكوادر الفنية أجرت خلال الأيام الماضية عمليات التشغيل والمعايرة التجريبية كما أجرت دائرة التحليل والتعقيم أمس الفحوص المخبرية والتحاليل الفيزوكيميائية للمياه المنتجة التي أثبتت أنها ضمن المواصفات القياسية السورية لمياه الشرب.

وذكرت أن المياه المنتجة ستوزع عبر شبكات القرى والبلدات المستفيدة من المحطة وفق برنامج تحدده وحدة مياه صلخد.

