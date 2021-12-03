ضبط منشأة لتصنيع الزيت المغشوش في اللاذقية
قام فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بضبط منشأة لتصنيع مادة زيت القلي المغشوش وتوقيف أربعة أشخاص يقومون بتصنيع الزيت ضمن هذه المنشأة ووضع ماركة مزورة عليها وبيعها للمحلات ضمن مدينة اللاذقية وهم المدعوين (حسين . ا) و(منير . ا)،و(أحمد. ع) و(أحمد . ا)،وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تصنيع مادة زيت القلي المغشوش ضمن منشأة معدة لتصنيع المنظفات عائدة لأحدهم ضمن مدينة اللاذقية والذي يأخذ منهم مبلغ مالي وقدره ستمائة ألف ليرة سورية مقابل السماح لهم بالعمل ضمن محله حيث يقومون بخلط مياه الشرب بصبغة غذائية ملونة وتعبئتها بعبوات بلاستيكية ووضع لصاقات مزورة لماركة معروفة على هذه العبوات يتم طباعتها لدى مطبعة في مدينة حلب، ثم يقومون ببيع طرود الزيت المغشوش لعدة محلات في مدينة اللاذقية وريفها وفي محافظتي حلب وحماة أيضاً بسعر مائة ألف ليرة سورية للطرد الواحد، وتزويد أصحاب المحلات بفواتير وهمية وتقاسم ثمنها فيما بينهم.
تم ضبط ثمانية وخمسين عبوة زيت مغشوشة وسلمت المصادرات إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتم تشميع المنشأة المذكورة، ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة عن باقي المتورطين في القضية، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.
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