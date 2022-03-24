القبض على مطلوبين بجرائم سرقة وتجارة السلاح

تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على كل من المدعو (حسين – خ) مواليد ١٩٩٣و(عقيل – م) مواليد١٩٨٩، وتبين أنهما من أرباب السوابق ببيع وشراء السيارات المسروقة و المهربة تم مصادرة سيارتين الأولى نوع مرسيدس مهربة والثانية كيا سبورتاح تبين أنها مسروقة من إحدى الدول المجاورة كانتا بحوزتهما وعثر معهما على مبلغ (ألف وخمسمائة) دولار أمريكي مزور وقطعة حشيش وحبوب مخدرة تم مصادرتها، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على تصريف عشرات السيارات المهربة وذلك في محافظة السويداء بالاشتراك مع أشخاص متوارين معروفين من قبلهم مقابل مبالغ مالية، كما اعترفا بأنهما أثناء محاولتهما بيع إحدى السيارات نوع هونداي توسان تعرضا لحادث سير أمام مشفى دير عطية وقاما بنزع اللوحات المزورة عن السيارة وتركها بالمكان والهروب، حيث تبين صحة أقوالهما من خلال الضبط المنظم بالحادثة.

وفي سياق آخر تمكن الفرع أيضاً من استرداد ثلاثة سيارات مسروقة الأولى نوع كيا ريو لون أسود سرقت من مدينة دوما والثانية نوع كيا ريو لون أبيض والثالثة نوع سيراتو فورتي سرقتا من اللاذقية.

مازالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء أصولاً.

فرع الأمن الجنائي بالسويداء يلقي القبض على مطلوب بجرائم السرقة وتجارة السلاح

في إطار الجهود التي تبذلها وحدات قوى الأمن الداخلي في السويداء بالكشف عن جرائم السرقة وإلقاء القبض على المطلوبين والمذاع البحث عنهم.

ونتيجة المتابعة والبحث عن المطلوبين ومرتكبي جرائم السرقة تمكن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على مطلوب في مدينة السويداء مذاع البحث عنه وهو (م . ص) والذي عثر بحقه على / 6 / إذاعات بحث بجرم السرقة والمخدرات ،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على عدة سرقات وبتجارة الأسلحة وشرائها وبيعها لأشخاص آخرين متوارين وذلك أثناء عمله في كولبة لبيع المشروبات الساخنة ،واعترف بتعاطي مادة الحشيش المخدر مصدرها المدعو (ع . س).

مازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين ،تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وتقديمه للقضاء المختص أصولاً.