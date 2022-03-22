بعد ثبات سعره أشهراً.. كيلو اللبن يقفز من ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠

اعتاد المواطن على المبررات التي يخلقها التاجر لرفع الأسعار وفي كل مرة تتعدد الأسباب، والمبررات السائدة اليوم على لسان التجار بعد ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته هي ارتفاع سعر ليتر المازوت في السوق السوداء من ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠، وارتفاع سعر أسطوانة الغاز من السوق السوداء أيضاً من ٧٥ ألف ليرة إلى ٩٠ ألف ليرة، وارتفاع سعر العلف وتجاوز سعر الكيس وزن ٥٠ كغ ١١٥٠٠٠ ليرة سورية.

أجور النقل أو تكاليف تشغيل مولدات الكهرباء في المحال أو سعر أسطوانة الغاز ذريعة لرفع الأسعار إذ رفع كل التجار سعر كيلو الحليب من ١٨٠٠ إلى ٢٠٠٠، أما كيلو اللبن فارتفع هو الآخر من ٢٢٠٠ ليرة سورية إلى ٢٥٠٠.

وفي جولة على الأسواق فقد أصبح سعر كيلو اللبنة نحو ١٢٥٠٠ ألف ليرة سورية, والجبنة البلدية وصلت سعراً يبلغ ١٤٠٠٠ ألف ليرة سورية، والجبنة الشلل نوع أول فقد وصل سعرها حد ١٦٠٠٠ ألف ليرة سورية للكيلو الواحد.

وأكد رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طرابية أن الجولات مستمرة على الأسواق والأحياء لكون محال الألبان والأجبان منتشرة بين الأحياء، ودوريات حماية المستهلك تقوم بجولات دائمة على الأسواق أيضاً لضبط الأسعار، مشيراً إلى أن دوريات المديرية مستمرة يومياً, وتم تنفيذ ٧٦ دورية خلال شهر شباط الماضي تم خلالها تسجيل ٢٣ ضبطاً تموينياً كما تم سحب ٣٤ عينة وتقوم الدوريات بقمع كل مخالف للبيع بسعر زائد أو عدم الإعلان عن الأسعار، ونظمت عدداً من الضبوط بحق المخالفين.

تشرين

