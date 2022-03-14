مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنظم ٤٣ ضبطا تموينيا في اللاذقية

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم ومن خلال رقابتها للاسواق /٤٣/ضبطا تموينيا موزعة على الشكل التالي:

*- ضبط بحق محطة محروقات بريف جبلة بالتصرف بالاحتياطي الاستراتيجي لمادتي المازوت والبنزين بمقدار

/٥٨٨٠ /ليتر بنزين و / ٦٣٣٥/ ليتر مازوت وذلك لغير الغايه المخصصة لاجلها بعد ان تم الكشف على المادة بواسطة معجون كاشف الماء وتبين وجود كمية من المياه في خزان البنزين بمقدار ٨٢٦ ليتر وكميه من المياه بمقدار ٦٤٣ ليتر في خزان المازوت، وتم تغريم المحطة بثلاثة اضعاف سعر المادة وبمبلغ اجمالي وقدره / ٧٦٤٠٨٥٠٠ / ل.س ستة وسبعون مليونا واربعمائة وثمانية الاف وخمسمائة ليرة سورية

واحالة الضبط الى القضاء اصولا.

- ضبط بمخالفة الاتجار بالدقيق التمويني، بكمية(١٠٠)كغ.

- ضبط بمخالفة انتاج خبز سيئ الصنع وملتصق الشطرين بحق مخبز قرفيص بريف جبلة.

ضبط بمخالفة التوقف عن العمل بدون اذن مسبق مخبز عيسى يونس في ريف جبلة.

- ضبط بمخالفة الاتجار بالبنزين في السوق السوداء.

- ضبط بمخالفة عدم حيازة فواتير شراء بحق سيارة توزيع مواد غذائية في جبلة.

-ضبط بمخالفة الامتناع عن تأدية خدمة بحق معتمد خبز بريف جبلة.

-ضبط بمخالفة الغش والتدليس في بطاقة البيان وجود تاريخي انتاج في العوينة دهانات

-ضبط بمخالفة نقص في بطاقة البيان على الالبسة في شارع انطاكية

- ثلاثة ضبوط بمخالفة البيع بسعر زائد لمواد السكر والبرغل واعلاف وفول صويا في جبلة ومنطقة اللاذقية و مستورد.

-21 ضبط بمخالفة عدم حيازة فواتير شراء لمواد سكر و حبوب وفروج وحفاضات اطفال واعلاف وعدد صناعية ومكياجات واحذية ومفروشات وديكورات و زيوت معدنية في(ش.الاسكان-ش.اليرموك-العنابة-ش.الجمهورية-الريجة القديمة-ش.انطاكية-الحفة-جبلة -منطقة اللاذقية)وشالات في سوق التجار ومواد غذائية في مشروع الصليبة واحذية في سوق الاطفال واعلاف في جبلة وعدد صناعية في شارع انطاكية ودهانات في الرمل الشمالي

- 6ضبوط بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار لمواد السكر والحبوب والفروج والسمك والخضار والفواكه ومواد غذائية في(جبلة-المنطقة-الحفة-العوينة-الزقزقانية)

كما تم سحب اربع عينات لمواد غذائية وغير غذائية للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية