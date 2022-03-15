15-03-2022
ضبط منشأة للأعلاف تتلاعب بسجلات حركة البيع لتضليل حماية المستهلك
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قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية بضبط مستودعات منشأة الجود للأعلاف لمخالفة عدم إعطاء فواتير مبيع والتلاعب بسجلات حركة البيع من أجل تضليل جهاز حماية المستهلك.
هذا وصرّح المهندس أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للوحدة :
بأن المواد المضبوطة داخل المستودعات هي ٨٠٠ طن ذرة علفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١، ووضع دورية للإشراف على البيع وإعطاء الفواتير بشكل نظامي.
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