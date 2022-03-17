وزير الزراعة اللبناني في اللاذقية وسوريا تهديه 200 ألف غرسة حراجية

لم تخلو زيارة وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن إلى سوريا من المواقف السياسية، حيث أكد أن شراكة لبنان في المنطقة تبدأ من سوريا.

وبدأ الوزير اللبناني اليوم زيارة إلى محافظة اللاذقية برفقة وزير الزراعة محمد حسان قطنا، لاستلام 200 ألف غرسة حراجية مجانية، و150 ألف غرسة زيتون من المركز العربي “أكساد”.

وقال الوزير الحاج حسن نسعى لإقامة شراكة حقيقية .. وإن بدأت في الزراعة فهي لا تنتهي في الاقتصاد والسياسة وغيرها..”عانينا سويةً، ودافعنا عن كرامتنا معاً، وننتصر معاً، نحن شركاء في الإنسانية وعدونا واحد، وهو العدو الاسرائيلي”.

وأضاف.. “نحن شركاء في الإنسانية وفي بناء الإنسان الذي هو أساس بناء الأوطان ويمكن الوصول إليه من خلال التمكين والاستدامة”.

وحول الغرسات المجانية قال الوزير اللبناني إن “سوريا بهذه الهدية تسعى لبناء الإنسان والطبيعة.. ونتمنى أن تكون نتائجها الإيجابية على المنطقة”.

وأكد أن “كل غرسة من هذه الهدية تزرع مشروعاً يصب في بناء الثقة، فنحن بحاجة إلى بعضنا البعض، وهناك تواصل ورؤية واحدة ومشتركة.. وهدفنا بناء المجتمع بما يلفظ الإلغاء والتطرف والتكفير، ليكون مجتمع متجانس ومتكامل”.

وأعرب الوزير الحاج حسن عن تمنياته “أن تمتد الشراكة مع سوريا لتصبح شراكة عربية تؤسس لبناء الإنسان في العالم العربي”.

ونوه الوزير الحاج حسن بمركز “أكساد” واصفاً إياه بـ”الوجه المشرق عربياً” وبأنه يمثل المشروع العربي الناجح، الذي يمكن أن يؤسس لمشروع أكبر وأوسع.

من جهته قال وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا: «نقدم اليوم 200 ألف غرسة حراجية مجاناً إلى لبنان من سرو وصنوبر وكينا، وهذه المساهمة هدية بسيطة لها معنى كبير في الصداقة والمحبة تعود بمنفعة مشتركة».

وأضاف أن هذه الغراس وإعادة تشجير الأراضي هو إعادة بناء سواء في سوريا أو لبنان، ونحن نمد يد العون لتقديم خبراتنا في مجال إنتاج الغراس المثمرة والحراجية وجاهزون للتعاون مع الجميع.

وخلال جولة الوزيرين قطنا والحاج حسن تم الاطلاع على واقع عمل المحطات البحثية في مركزي بوقا والسن الخاصة بإنتاج غراس الزيتون التي يتم تزويد لبنان بها، وتجمع مشاتل الهنادي التابع لمديرية زراعة اللاذقية حيث يتم إنتاج غراس متنوعة، حراجية ومثمرة على اختلافها.

ووضعت مديرية زراعة اللاذقية خطة انتاجية لهذا العام من خلال 12 مشتلاً يتبع لها، تقدر بمليون غرسة مثمرة ومثلها حراجية.

وكانت وزارة الزراعة انهت مؤخرا مبادرة لتوزيع غراس حراجية مجاناً على الأهالي في عدد من المحافظات وزعت خلالها نحو مليون غرسة مجاناً.