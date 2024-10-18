قسد تعتقل رئيس النيابة وقضاة سوريين بالقامشلي

قامت استخبارات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مساء الثلاثاء باعتقال رئيس النيابة العامة لمحكمة القامشلي، القاضي عبد الرزاق محمد الخليف، برفقة عدد من القضاة أثناء وجودهم في أحد المطاعم بالمدينة.

وفقاً لمصادر محلية، فإن “عناصر من استخبارات قسد قامت بمداهمة المطعم الواقع في شارع القوتلي أثناء وجود القضاة هناك، واعتقلت القاضي الخليف إلى جانب وائل جمال خلف رئيس محكمة البداية المدنية، وحسين علي مستشار محكمة الاستئناف المدنية، بالإضافة إلى القاضيين عادل عزو وقاض آخر”.

وأضافت المصادر أن “استخبارات قسد نقلت القضاة إلى مقر جهاز الأمن العام في القامشلي، وهو المكان الذي يتم فيه عادة استجواب المعتقلين قبل تحويلهم إلى مراكز الاعتقال أو الإفراج عنهم”.

يُذكر أن القاضي عبد الرزاق الخليف كان قد شغل منصب رئيس لجنة الترشيح القضائية لانتخابات مجلس الشعب السوري عن محافظة الحسكة للدور التشريعي الرابع لعام 2024.

وكالات